أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

Print

إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، حوشًا للسكراب يعمل من دون ترخيص، ضمن الجولات الرقابيّة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأشار رئيس بلدية الشوقة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إلى ضبط مراقبي قسم الأسواق خلال جولاتهم الرقابية، للموقع المخالف، مبينًا أنه عبارة عن حوش داخل الحي السكني بالكعكية، استخدم بغرض تخزين السكراب، وتربية الماشية، إضافةً إلى وجود مسلخ مخالف داخل الحوش يعمل من دون تراخيص نظامية.

ولفت إلى مصادرة جميع أدوات السكراب الموجودة، ونقل ما يقارب سبعة أطنان منها إلى المرمى المخصص للردم، وتسليم 58 رأسًا من الأغنام لمندوب إدارة مراقبة الماشية ليتم حجزها بحكم الاختصاص، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني

القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع

القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع

ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي

ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي

في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى

في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى

شبكة عيون الإخبارية