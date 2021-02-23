برلمانية تُطالب بتشغيل أبناء القرى في مشروعات "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy



قالت النائب حنان عبد المنعم عوض، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى ونجوع مصر "حياة كريمة" تمثل المستقبل لمصر كلها، وتعد أكبر نقلة لتطوير القرى المصرية، خاصة القرى الأكثر فقرا والتي تعكس اهتمام الرئيس بكل مصر.

وتابعت حنان في بيان اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية يمكن أن توفر فرص عمل لملايين الشباب من خلال تشغيل العمالة بكل منطقة أو محافظة في مشروعات حياة كريمة.

وأضافت أنها ستقدم طلبًا لوزير التنمية المحلية بأن تقوم الشركات العاملة بالمشروعات في عملية التطوير بالاستعانة بالعمالة والخدمات المعاونة من أهل القرية المراد تطويرها وهو ما يسهل تشغيل العمالة من أبناء القرى أنفسهم بالمشروعات، خاصة المهن الصغيرة وتشغيل الشباب، مما يساعد أيضا في القضاء على البطالة بتلك القرى في نفس الوقت تسهيل عمل المشروعات، وتوفير تكلفة نقل وتسكين العمالة من خارج القرى المراد تطويرها أو من خارج المحافظ، كما ستكون العمالة المقيمة أقل تكلفة مما يفيد أصحاب المشروعات والدولة.

وقالت النائية إن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه القرى المصرية وستُعيد تشكيل المجتمع المصري، وستعمل على تحسين أوضاع أهالي الريف والقرى، وهو مشروع اقتصادي وصناعي وزراعي، شامل متكامل ويأتي في توقيت كان الشعب المصري يتطلع فيه لمشروع قومي يلتف حوله.

وتوجهت حنان عوض بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه يشعر بهموم كل المصريين ويسعى جاهدًا لنقلهم لواقع أفضل.