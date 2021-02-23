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متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لذوي الهمم مجانًا (صور)

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متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لذوي الهمم مجانًا (صور) متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لذوي الهمم مجانًا (صور)

مصراوي Masrawy

10:29 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

دعت إدارة متحف شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء كافة المؤسسات المعنية بخدمة ذوي الهمم، للتعاون المشترك وزيارة المتحف مجانًا.

قال محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المتحف يفتح أبوابه لذوي الهمم بالمجان، على مدار أيام الأسبوع، هذا إلى جانب التسهيلات التي أعدها المتحف لهم.

وأكد مدير المتحف أن المتحف مهيأ تمامًا لاستقبال ذوي الهمم، والتصميم المعماري له راعى هذه الفئة من المواطنين، مشيرًا إلى توفير مناطق خاصة لسيارات ذوي الهمم، ومنحدرات آمنة (Ramps) للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وحمامات خاصة مهيأة لهم داخل المتحف. فضلاً عن مصعد مخصص لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أن المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من كافة جنسيات العالم على مدار الأسبوع وخلال فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة مساءً، والفترة المسائية بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، والدخول مجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات.

وأوضح أن القائمين على وضع سيناريو العرض المتحفي للمتحف حرصوا على إبراز فكرة التعايش والحب والسلام مهما كان الاختلاف، من خلال المعروضات الأثرية التي تتمثل في المعبودة حتحور "إلهة الجمال والحب والسلام" عند المصريين القدماء، والتي تعد جزءًا رئيسيًا من سيناريو العرض المتحفي.

وأضاف مدير المتحف أن "المعبودة حتحور" تستقبل الزوار في مدخل المتحف، وعلى سلالم المتحف، وفي أماكن متعددة منه، في رسالة مفادها أنهم في أرض السلام والتعايش مهما كان الاختلاف.

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