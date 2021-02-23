أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيسة "القومي للمرأة" تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط

Print
رئيسة "القومي للمرأة" تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط رئيسة "القومي للمرأة" تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط

مصراوي Masrawy

10:09 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


كتبت - نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برئاسة الدكتورة شيماء سراج.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن بالإضافة إلى حصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها و إيجاد حلول لها.

وأكدت أن الدولة تعمل على تمكين المرأة و المساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية 2030، موضحة أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح ترعى حقوق المرأة وتدعمها.

يذكر أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قررت بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص تختص بإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية