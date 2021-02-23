أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا التعاون في السياحة والاستثمار

Print
محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا التعاون في السياحة والاستثمار محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا التعاون في السياحة والاستثمار

مصراوي Masrawy

09:58 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الأقصر - محمد محروس:

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا في القاهرة، في حضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها السياحة والاستثمار والقطاع الصحي والتعليم.

خلال اللقاء، تمنت السفيرة الكوبية أن يكون هذا اللقاء بداية لحضور السائح الكوبي للتعرف على الحضارة المصرية، مشيرةً إلى أن دولة كوبا تشترك مع في اعتمادها على قطاع السياحة كمصدر رئيسي للدخل، وعلى اشتراك الشعب الكوبي مع المصري في حبهما للسياحة الثقافية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية