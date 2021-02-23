محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا التعاون في السياحة والاستثمار

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا في القاهرة، في حضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها السياحة والاستثمار والقطاع الصحي والتعليم.

خلال اللقاء، تمنت السفيرة الكوبية أن يكون هذا اللقاء بداية لحضور السائح الكوبي للتعرف على الحضارة المصرية، مشيرةً إلى أن دولة كوبا تشترك مع مصر في اعتمادها على قطاع السياحة كمصدر رئيسي للدخل، وعلى اشتراك الشعب الكوبي مع المصري في حبهما للسياحة الثقافية.