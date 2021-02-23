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بالأسماء.. 18 منتفعًا جديدًا ببطاقات الخدمات المتكاملة في الوادي الجديد

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بالأسماء.. 18 منتفعًا جديدًا ببطاقات الخدمات المتكاملة في الوادي الجديد بالأسماء.. 18 منتفعًا جديدًا ببطاقات الخدمات المتكاملة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

09:56 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الخامسة من بطاقات الخدمات المتكاملة بمكاتب البريد، خاصة بـ 18 منتفعًا جديدًا.

أوضح العديسي، في بيان صحفي، أن هناك دفعات أخرى سيجري الإعلان عنها حال استلامها بمكاتب البريد.

وأضاف أن المواطنين التالية أسمائهم عليهم التوجه إلى مكاتب البريد المتواجدة في نطاق محال إقامتهم لاستلام بطاقاتهم استعدادًا للبدء في تفعيلها والعمل بها.

ويشمل المنتفعين الـ 18:

مكتب بريد حي المروة بالخارجة:

1. محمد عبدالعزيز محمد

2. سيف محمد صبري

3. أحمد خلف فخري

4. محمد عبدالله عبدالعزيز

5. نفسية السيد على صالحين

6. أحمد علاء حسين يوسف

7. راوية إبراهيم علي

مكتب بريد الزهور بالخارجة:

١. سيد معبد الأمير عبدالمولى

٢. مصطفى إسماعيل فراج

٣. كريم منجي عبدالحميد

٤. محمد سعد عبداللطيف

٥. محمد كمال محمد صالح

٦. علاء عبدالرحيم عبدالجواد

٧. عبدالرازق محمد محروس

٨. مالك محمد طلعت محمد

٩. كمال محمد صالح

مكتب بريد أرض السلام بمدينة الخارجة:

١. انتصار علي عيد إبراهيم

٢. مصطفى محمد إبراهيم سنوسي​

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