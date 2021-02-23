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‏الأمم المتحدة: 7 آلاف شخص يفرون إلى السودان بسبب العنف في غرب إثيوبيا

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‏الأمم المتحدة: 7 آلاف شخص يفرون إلى السودان بسبب العنف في غرب إثيوبيا ‏الأمم المتحدة: 7 آلاف شخص يفرون إلى السودان بسبب العنف في غرب إثيوبيا

مصراوي Masrawy

09:33 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخرطوم - (بي بي سي)

قالت الأمم المتحدة إن نحو سبعة آلاف شخص فروا من أعمال العنف المتصاعدة في غرب إثيوبيا بحثا عن ملاذ في السودان.

وتتقاتل مجموعات عرقية مختلفة على الأراضي والموارد في منطقة بني شنقول-غوموز.

وقتل أكثر من 100 مدني في مذبحة في المنطقة في ديسمبر/كانون الأول.

وابتليت المنطقة منذ فترة بالتنافس على الأرض والموارد، وقالت الأمم المتحدة إن العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى السودان يبحثون عن الغذاء والماء والرعاية الصحية.

ولا علاقة لنزوحهم بالاضطرابات في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، التي دفعت أكثر من 61 ألفا إلى الفرار أيضا إلى السودان في الأشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التوتر تصاعد في منطقة ميتيكل، في بني شنقول-غوموز الغربية منذ عام 2019، وسط تقارير عدة عن هجمات طائفية.

وعبر بضع مئات من اللاجئين الحدود في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن العدد ارتفع منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، للصحفيين في جنيف إن "الموقف تصاعد بسرعة في الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف: "القصص التي يأتي بها اللاجئون، تفيد بأنهم يفرون من هجمات خصومهم".

وقال بالوش: "حصل اللاجئون على الغذاء، وأتيحت لهم سبل الوصول إلى مرافق الصحة والمياه والصرف الصحي وإمدادات المساعدات"، مضيفا أن الوكالة "ستكثف جهودها".

ولا يزال العنف العرقي مشكلة مستمرة في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة في 2018.

وكان سياسيو المعارضة، ولا سيما من أمهرة، فد حذروا في الأشهر الأخيرة مما وصفوه بحملة ميليشيات غوموز العرقية على أفراد أمهرة، الذين يعيشون في ميتيكل.

وقد قتل أكثر من 100 مدني في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مذبحة في ميتيكل.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة لكنها مرتبطة بالحكومة، إن المهاجمين أضرموا النيران في الحقول والمنازل، وأحرقوا الناس أحياء وهم نائمون.

وقالت السلطات الإقليمية إن الجيش الإثيوبي قتل بعد ذلك 42 شخصا على علاقة بالهجوم.

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