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"بيئة القنفذة" تجهز سوقًا مركزيًا للخضار والفواكه بمركز القوز

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خصصت مقرًا لمهبط طائرات الرش الجوي لمكافحة الجراد والآفات

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في تخصيص سوق مركزي للخضار والفاكهة بالمحافظة وإصدار صك تملك عليه باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويعد السوق مركزيًا للخضار والفاكهة بمدخل محافظة القنفذة الجنوبي بمركز القوز وبمساحة 560,225م٢، ويتميز موقعه في مدخل المحافظة الجنوبي على الطريق الدولي الرابط بين منطقة مكة المكرمة وجازان بقربه من المزارع بالمحافظة التي تشتهر بإنتاج الفاكهة والخضار، وأشهرها محصول فاكهة المانجو الذي يقدر عدد أشجاره المنتجة بالمحافظة بأكثر من ٤٠٠ ألف شجرة، وكذلك المنتجات الأخرى من الخضراوات والحبوب من الذرة والسمسم والدخن.

كما نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في تخصيص مهبط لطائرات الرش الجوي لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، واستخراج صك شرعي عليه لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 4.245.000 م2، ويتميز الموقع بقربه من المحافظة، ويقع على شاطئ البحر الأحمر جنوب شركة كهرباء تهامة بمركز القوز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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