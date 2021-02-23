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مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة

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مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة

مصراوي Masrawy

09:39 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الغربية - مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران باختناقات، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق بالدور الثالث من المعهد الفني الصناعي في مدينة المحلة الكبرى.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بانفجار أسطوانة غاز بالمعهد الفني كانت بغرفة أحد العمال أثناء تواجده داخل الغرفة ما أدى إلى اشتعال النيران.

انتقلت سيارات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية، وتمت السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن وفاة مصطفى عطية عبد الغني (40 سنة) عامل بالمعهد، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، وإصابة عبد الله أنوار السعيد (18 سنة)، مقيم بكفرالشيخ، وأحمد محمد شرف (19 سنة)، مقيم بكفرالشيخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم لهما.​

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