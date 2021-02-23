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دفن 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط الغارق بالإسكندرية (صور)

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دفن 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط الغارق بالإسكندرية (صور) دفن 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط الغارق بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

08:54 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شيعت أسرة ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين ذويهم الذين جرى انتشالها خلال الساعات الماضية بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وكانت تسلمت أسرة الضحايا، قبل قليل جثامين 9 من ذويهم من مستشفى العامرية العام الذي استقبل الحالات عقب وقوع الحادث.

وتعرض مركب يقل 19 شخصا من عائلة واحدة، للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري مازالت تواصل جهود البحث عن المفقودين من جراء الحادث.

وذكر بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن عدد الضحايا الذين جرى انتشالهم حتى الآن يقدر بـ 9 وفيات، بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات، مشيرا إلى وجود سيدات بين الضحايا.

وأشار البيان إلى خروج اثنين من مصابي الحادث من مستشفى العامرية العام بعد تحسن حالتهم، فضلا عن تحويل طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات إلى مستشفى فوزي معاذ للأطفال، لاستكمال العلاج.

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