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بعد براءة المتهم باغتصابها.. فتاة المنصورة: "هحارب عشان أثبت نسب بنتي لأبوها"

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بعد براءة المتهم باغتصابها.. فتاة المنصورة: "هحارب عشان أثبت نسب بنتي لأبوها" بعد براءة المتهم باغتصابها.. فتاة المنصورة: "هحارب عشان أثبت نسب بنتي لأبوها"

مصراوي Masrawy

08:54 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- رامي محمود ونور العمروسي:

قالت الطالبة "أمل" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المنصورة" إنها بصدد بحث إجراءات التقاضي لإثبات نسب طفلتها إلى زميلها الذي اتهمه باغتصابها قبل 3 سنوات، وقد برأته محكمة أحداث جنايات مستأنف المنصورة قبل أسبوع، وأيدت أن علاقتهما كانت بالتراضي.

علقت "أمل" على حكم البراءة الصادر لصالح زميلها، في تصريحات خاصة لمصراوي، فقالت: "اتبرأ في الدنيا لكن منتظراه في الأخرة"، بينما أضافت أنها تبحث عن محامي متخصص في قضايا الأسرة لتولي قضيتها.

وأكدت إصرارها على استكمال إجراءات التقاضي، قائلة: "لن أترك حق طفلتي بموجب تحليل الD N A الذي أثبت وجود سمات مشتركة".

قالت "أمل" أيضًا إن زميلها في بداية التحقيقات أنكر معرفته بها، وإنه بعد ورود تقرير الطب الشرعي بدأ يلوح بأن هناك علاقة تجمعهما بالتراضي.

أشارت "أمل" أيضًا إلى علمها بضعف موقفها القانوني عقب صدور حكم البراءة لصالح زميلها. وأضافت: "ما أثبته الحكم من كون العلاقة كانت بالتراضي يضعف أملي في نسب الطفلة لوالدها لكنني سأواصل محاولاتي لإنقاذ ابنتي".

تعود الواقعة إلى العام 2018، وقد تدخل النائب العام حينها، للمطالبة بسرعة التحقيق مع الشاب المتهم، الذي ألقي القبض عليه واستكملت معه إجراءات التقاضي حتى قضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تأييد حكم سابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية به، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا توجد شبهة خطف واغتصاب.​

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