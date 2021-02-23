وكالة الطاقة الذرية: على إيران إعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثِر عليها

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سويسرا - (أ ش أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه ينبغي على إيران تقديم إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عُثِر عليها في غير مكانها.

وأضاف غروسي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أية نتائج إيجابية".

وقال دبلوماسيين، في وقت سابق، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة. وقال مصدران إن اليورانيوم المُكتَشَف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استُخدِم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استُخدِم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي ضمن الاتفاق النووي المتعلق بتفتيش منشآتها النووية اعتبارا من اليوم.

وفي هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات.