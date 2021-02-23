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تكليف طارق أبوالسعود مشرفا على راديو 9090.. واستمرار شريف صلاح رئيسا

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تكليف طارق أبوالسعود مشرفا على راديو 9090.. واستمرار شريف صلاح رئيسا تكليف طارق أبوالسعود مشرفا على راديو 9090.. واستمرار شريف صلاح رئيسا

مصراوي Masrawy

07:08 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر إسناد الإشراف على محطة راديو 9090 إلى طارق أبو السعود بالإضافة إلى عمله رئيسا تنفيذيا لراديو النيل.

كما قرر مجلس الإدارة، استمرار شريف صلاح رئيسا تنفيذيا للمحطة.

وأضاف صالح في بيان اليوم، أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار حتى تتكامل محطات الراديو التى تمتلكها وتديرها المجموعة لتقدم للمستمع المصري محتوى متميز من خلال الترددات المختلفة سواء من خلال راديو 9090 أو محطات ميجا و نغم و شعبى و هيتس فى راديو النيل من أجل تلبية مختلف الأذواق.

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