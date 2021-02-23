أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"العربية للتصنيع" و"الصناعات العسكرية" تبحثان الشراكة في مجال الأنظمة الدفاعية

Print
"العربية للتصنيع" و"الصناعات العسكرية" السعودية تبحثان الشراكة في مجال الأنظمة الدفاعية "العربية للتصنيع" و"الصناعات العسكرية" تبحثان الشراكة في مجال الأنظمة الدفاعية

مصراوي Masrawy

06:59 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


كتب- محمد سامي:
قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مكانة ودورها الرائد كانت حافزًا قويًّا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مشتركة مع وفد "العربية للتصنيع".

وأعرب التراس عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولي في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجهًا الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع, وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتنسيق؛ لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض "IDEX 2021" الذي انطلقت فعاليته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وشهدت فعاليات المعرض نشاطًا مكثفًا للهيئة العربية للتصنيع؛ حيث شهد جناح الهيئة، الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخمًا ووجودًا كبيرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية، واهتمامًا كبيرًا من كبرى شركات التسليح والمسؤولين الدوليين.

وقام المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، بتفقد جناح "العربية للتصنيع"، واطلع من القائمين عليه على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب العوهلي عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي؛ لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبديًا إعجابه بجودة وتُميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسؤولين جناح "العربية للتصنيع"؛ حيث أشادوا بما شاهدوا من إمكانات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.

وتم بحث التعاون مع الدكتورة أماني عصفور رئيس التحالف الإفريقي لتمكين المرأة، والدكتور خالد دعبس رئيس مجلس إدارة شركة Africa vision"، ودراسة ما يمكن تقديمه لدخول السوق الإفريقية.

كما تم بحث التعاون مع عدد 8 من كبرى الشركات العالمية ومسؤولي الصناعات العسكرية والدفاعية بعدد من الدول؛ بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وتم إجراء العديد من المقابلات، في إطار فعاليات اليوم الثاني؛ ومنها شركة مجموعة الأردن للاستثمار والمركز الأردني للتصميم والتطوير, كما تم بحث التعاون في مجال النظم الدفاعية والعمرات والبحوث والتدريب مع 7 شركات عالمية, وكذا بحث إمكانية تسويق منتجات "العربية للتصنيع" بعدد من دول المنطقة العربية والإفريقية.

وحرصت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على تسليط الضوء على جناح "العربية للتصنيع" وعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي الهيئة؛ لإبراز مجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات والنظم الدفاعية، وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

"الداخلية العرب" تؤكد تأييدها التام لإجراءات السعودية لمواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية