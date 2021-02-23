أخبار عاجلة

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
صرف معاشات شهر مارس اليوم -
إسرائيل تقصف محيط "السيدة زينب" جنوبي دمشق -
بالأحمر الناري والكشاكش.. روزاموند بايك تخطف الأنظار في الجولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

Print
بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي .. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

بالفيديو.. كلب يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري السويدي

شهدت مباراة بين زيورخ وسيون في إطار منافسات الدوري السويدي مشهداً غير عادي، تسبب بتوقف المباراة لعدة دقائق، تمثل في دخول كلب أرض الميدان.

حيث قاطع الكلب "كوكي" الذي يعود لرئيس نادي زيورخ بشكل مفاجئ سير المباراة؛ مما أجبر الحكم على إيقافها لحين خروجه من الملعب.

كما اضطر أنسيلو كانيبا، رئيس نادي زيورخ، للنزول من منصته إلى أرض الملعب بنفسه للإمساك بكلبه الهارب.

وعاد الكلب في النهاية بهدوء إلى سيده؛ حيث ظل هادئًا حتى نهاية المباراة.

واستمر التوقف بضع دقائق، إلا أن نهاية المباراة جعلت جميع الحاضرين يبتسمون، والنتيجة النهائية تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله لكل منهما، 1-1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية