★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

شهدت محطة مصر وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، خروج إحدى عربات قطار 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان، وذلك دون حدوث أي إصابات.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة السكة الحديد يفيد خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة السكة الحديدية الرئيسية وسط الإسكندرية "محطة مصر" بدائرة قسم شرطة العطارين.

انتقل على الفور مسئولي السكة الحديد والشرطة، وتبين من الفحص انزلاق إحدى عربات القطار رقم 928 المتجه إلى القاهرة الساعة 6 و10 دقائق مساءا عن القضبان.

ووفقا لمصدر بالسكة الحديد، لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر أو إصابات أو تأثير على حركة القطارات.

وجرى الدفع بأوناش ومعدات لرفع العربات وإعادة إلى القضبان مرة أخرى.​