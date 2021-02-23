أخبار عاجلة

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
صرف معاشات شهر مارس اليوم -
إسرائيل تقصف محيط "السيدة زينب" جنوبي دمشق -
بالأحمر الناري والكشاكش.. روزاموند بايك تخطف الأنظار في الجولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق ما بعد بريكست

Print
بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق ما بعد بريكست بريطانيا تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق ما بعد بريكست

مصراوي Masrawy

07:05 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

وافقت بريطانيا على منح الاتحاد الأوروبي، مزيدًا من الوقت لترجمة اتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جميع لغات التكتل، وهو تمهيد ضروري من أجل التصديق الرسمي على الاتفاق.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، تم نشرها اليوم الثلاثاء، لكن تم إرسالها بالفعل في 19 فبراير، طلب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش التمديد حتى 30 أبريل حتى يتمكن الاتحاد من استكمال "إجراءاته الداخلية".

وكان الموعد النهائي الأصلي هو 28 فبراير.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أعضاء البرلمان الأوروبي وجميع دول الاتحاد الأوروبي من التدقيق في الوثيقة القانونية المعقدة والمطولة بلغاتهم الأصلية.

وقال جوف في رده اليوم إن التطبيق المؤقت للاتفاق لم يكن النتيجة المثالية بالنسبة لبريطانيا، لأنه يخلف "حالة من عدم اليقين للأفراد والشركات والأحزاب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية