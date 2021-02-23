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بشرى سارة.. إعادة فتح باب التسجيل لشقق "سكن لكل المصريين" بشرط

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مصراوي Masrawy

06:43 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بشرى سارة للمواطنين الذين سددوا بالفعل مقدم جدية الحجز لوحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين) ولم يتمكنوا من تسجيل طلبهم ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضاف الصندوق عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تقرر إعادة فتح باب التسجيل لهم خلال الفترة من ٢٢ فبراير ٢٠٢١ حتى الأول من مارس ٢٠٢١.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من حجز شقق بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

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