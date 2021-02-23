سكرتير محافظ الفيوم يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار

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الفيوم - حسين فتحي:

تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، أعمال رفع تجمعات المياه التي أجريت اليوم الثلاثاء بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم، تزامنًا مع موجة تساقط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد شملت عددًا من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم وشارعي البوستة والمحكمة وأمام مستشفى الفيوم العام ومنطقة دلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.​