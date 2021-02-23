سكرتير محافظ الفيوم يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار

مصراوي Masrawy
06:44 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
الفيوم - حسين فتحي:
تفقد المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، يرافقه الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، أعمال رفع تجمعات المياه التي أجريت اليوم الثلاثاء بعدد من ميادين وشوارع مدينة الفيوم، تزامنًا مع موجة تساقط الأمطار التي شهدتها المحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه السكرتير المساعد بتفقد أعمال رفع أي تراكمات لمياه الأمطار وآثار الطقس السيئ بميادين وشوارع مدينة الفيوم، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد شملت عددًا من الميادين ضمت ميدان السواقي "قارون" وميداني المسلة والحواتم وشارعي البوستة والمحكمة وأمام مستشفى الفيوم العام ومنطقة دلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كافة جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.