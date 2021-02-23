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منح 17 باحثًا درجة الدكتوراة والماجستير بجامعة بورسعيد

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منح 17 باحثًا درجة الدكتوراة والماجستير بجامعة بورسعيد منح 17 باحثًا درجة الدكتوراة والماجستير بجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

06:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، على منح 4 باحثين درجة الدكتوراة، و13 باحثًا درجة الماجستير.

وقال رئيس الجامعة إن هناك تعاون مع المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لبورسعيد، مستعرضًا الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية، وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبه، قدم المحافظ اللواء عادل الغضبان الشكر للجامعة، خلال كلمته أثناء حضوره المجلس، لتعاونها الجاد كبيت خبرة مع المحافظة، مشيدًا بالتطوير الذى شهدته في الفترة الأخيرة بمختلف قطاعاتها بروح الفريق الواحد، مؤكدًا على التعاون البناء من كليات الجامعة للاستفادة من خبراتهم في تطوير المحافظة، وفي التخطيط والتنظيم لمدينة سلام الجديدة بالشرق.

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