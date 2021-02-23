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سيارات لكسح المياه بعد موجة الأمطار الكثيفة بالدقهلية (صور)

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سيارات لكسح المياه بعد موجة الأمطار الكثيفة بالدقهلية (صور) سيارات لكسح المياه بعد موجة الأمطار الكثيفة بالدقهلية (صور)

مصراوي Masrawy

06:00 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

تعرضت مدن محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لأمطار كثيفة، صاحبتها رياح شديدة، وانخفاض بدرجات الحرارة.

وقد تراكمت تجمعات المياه التي أغرقت بعض الشوارع والقرى، بينما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بسيارات كسح وشفط مياه أمطار تجمعت في بعض الشوارع والميادين.

ووجه المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن كافة أجهزة الشركة بدأت أولاً بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

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