أخبار عاجلة

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
صرف معاشات شهر مارس اليوم -
إسرائيل تقصف محيط "السيدة زينب" جنوبي دمشق -
بالأحمر الناري والكشاكش.. روزاموند بايك تخطف الأنظار في الجولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سامباولي يستقيل من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.. هل تكون وجهته المقبلة الهلال

Print
سامباولي يستقيل من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.. هل تكون وجهته المقبلة الهلال سامباولي يستقيل من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.. هل تكون وجهته المقبلة الهلال

سامباولي يستقيل من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.. هل تكون وجهته المقبلة الهلال

قرر المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الاستقالة من تدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم، والذي ارتبط في الفترة الماضية بتدريب الهلال خلفاً للروماني المقال رزافان لوشيسكو.

وكتب سامباولي، الذي كان مرتبطًا بالنادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي، في رسالة وجهها إلى أنصاره، أرسلها المتحدث باسمه لوسائل الإعلام: "النهاية حانت. ستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس".

وأوضحت وسائل الإعلام أن مدرب الأرجنتيني سابقًا (2017-2018)، من المتوقع أن يصبح مدربًا جديدًا لنادي مرسيليا الفرنسي، خلفًا للبرتغالي أندريه فياش بواش، المعاقب من إدارة النادي الجنوبي منذ مطلع فبراير بعدما كشف عن نيته في تقديم الاستقالة.

وكانت بعض التقارير الصحفية البرازيلية تحدثت بالأيام القليلة الماضية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع سامباولي خلال الفترة الحالية لخلافة لوشيسكو الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

و أشارت إلى أن مدير أعمال سامباولي تلقى بالفعل اتصالات من جانب مسؤولين داخل نادي الهلال، للتفاوض معه بشأن تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الزعيم.

كما أضافت المصادر أن سامباولي تلقى عرضًا أيضًا من جانب مارسيليا الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية