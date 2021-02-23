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بالصور.. تطعيم 150 طبيبًا في بلبيس المركزي بلقاح كورونا

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بالصور.. تطعيم 150 طبيبًا في بلبيس المركزي بلقاح كورونا بالصور.. تطعيم 150 طبيبًا في بلبيس المركزي بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:58 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


الشرقية - فاطمة الديب:

تلقى 150 طبيبًا من الفرق الطبية في مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من لقاح المستجد.

بدأت الفرق الطبية للتطعيمات في مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء الماضي، تطعيم الفرق الطبية، بينما أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى تطعيم 500 فرد من الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق، وأن إجمالي الفرق الطبية التي جرى تطعيمها بلقاح كورونا بمستشفيات "فاقوس النموذجي – حميات فاقوس – حميات الزقازيق – صدر الزقازيق" بلغ 558 فرد من كتائب الجيش الأبيض.

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