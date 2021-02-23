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"الرئاسي" و"" الليبيان يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود الليبية

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"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود الليبية "الرئاسي" و"" الليبيان يبحثان مع بعثة الاتحاد الأوروبي ضبط الحدود الليبية

مصراوي Masrawy

05:33 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

ليبيا - (أ ش أ)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه موسي الكوني، وعبدالله اللافي، ورئيس عبدالحميد الدبيبة، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي.

وذكرت بوابة إفريقيا ، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ، وسبل دعم المجلس الرئاسي والحكومة كما جرى الحديث عن أهمية التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي، للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما هنأ سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا المجلس الرئاسي والحكومة على انتخابهم وأن الاتحاد سوف يقوم بتقديم الدعم الكامل له، فيما أكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على ضرورة توفير لقاح المستجد وذلك في أقرب وقت ممكن.

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