25 صورة ترصد سقوط الأمطار على البلاد

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مصراوي Masrawy

تصوير ـ علاء أحمد ونادر نبيل:

شهدت القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقطت كرات من الثلج وأمطار غزيرة رعدية وحبات البرد ورياح مثيرة للأتربة.

وينشر "مصراوي" 25 صورة ترصد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، وذلك في مناطق التجمع الخامس والطريق الدائري والمعادي.

وشهدت سماء القاهرة منذ قليل، سحب رعدية كثيفة، كما شهدت الشوارع أمطارا متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى أن الصعيد تأثر بالسحب المنخفضة الممطرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على "فيسبوك" صورا للخرائط الموضحة بذلك، ومن المتوقع نشاط للرياح نتيجة الرياح الهابطة أسفل السحابة.