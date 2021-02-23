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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة الشرقية

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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة الشرقية بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة الشرقية

مصراوي Masrawy

05:03 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

شهدت مناطق عدة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمعدات لشفط تجمعات المياه وفتح البالوعات لتصريفها.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس بالتواجد بأماكن تجمعات المياه، والعمل على سرعة شفطها من الشوارع أولًا بأول، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يتم الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.

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