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توزيع وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

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توزيع وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد توزيع وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:41 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمقر مجمع المصالح الحكومي المميكن بمدينة الخارجة، لتسليم وثيقة تأمين شخصية للعمالة غير المنتظمة، والتي يستفيد منها ٣٢٨١ عاملًا.

أقيمت الاحتفالية بحضور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعدد من رجال العمل الشعبي والتنفيذي بالمحافظة.

وقال أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إن الوثيقة تغطى الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك مصاريف العلاج الطبي ونقل الجثمان الناتج عن حادث، ومبلغ التامين يقدر بـ100000 جنيه وفي حالة الوفاة.

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