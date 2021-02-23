أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

3917 اصابة جديدة بفيروس جديدة في الاردن

Print
3917 اصابة جديدة بفيروس جديدة في الاردن 3917 اصابة جديدة بفيروس جديدة في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (3917) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2642) في محافظة العاصمة عمّان.
- (404) في محافظة البلقاء.
- (313) في محافظة إربد.
- (99) في محافظة مأدبا.
- (99) في محافظة الزرقاء.
- (87) في محافظة جرش.
- (65) في محافظة الكرك.
- (62) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة عجلون.
- (40) في محافظة المفرق.
- (33) في محافظة معان، منها (7) في البترا.
- (32) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (363,728) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (23298) حالة.
- سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4554) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (176) حالة، فيما غادرت (121) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (986) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (862) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (192) بنسبة إشغال (22%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (85) بنسبة إشغال (9%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (335,876) حالة.
- تمّ إجراء (25,108) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,371,522) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (15.6%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"مادة سوداء" ملوثة تغطي شواطئ لبنانية.. وجهود لحل الأزمة

"مادة سوداء" ملوثة تغطي شواطئ لبنانية.. وجهود لحل الأزمة

زوجة الأسد تتخفّى بامرأة وتسيطر على ثاني شركة اتصالات

زوجة الأسد تتخفّى بامرأة وتسيطر على ثاني شركة اتصالات

وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية