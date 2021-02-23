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وزير الخارجية يستعرض سبل دعم التعاون مع نظيره الزامبي

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بحثا مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض سبل دعم التعاون مع نظيره الزامبي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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