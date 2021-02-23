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الكونغو تفتح تحقيقا في مقتل السفير الإيطالي

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الكونغو تفتح تحقيقا في مقتل السفير الإيطالي الكونغو تفتح تحقيقا في مقتل السفير الإيطالي

مصراوي Masrawy

04:44 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كينشاسا - (د ب أ):
أرسل الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الثلاثاء، فريقا من المحققين إلى إقليم كيفو الشمالي، شرقي البلاد، للتحقيق بشأن مقتل السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو.
وكان السفير وحارسه الشخصي وسائقه قد لقوا حتفهم أمس عندما تعرضت قافلة إنسانية كانوا يشاركون فيها لكمين من قبل مسلحين مجهولين، أثناء سفرها في منطقة مضطربة بالبلاد.
وكان أتاناسيو يشارك في رحلة ميدانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مشروع مدرسي في روتشورو، بالقرب من منطقة "حديقة فيرونجا الوطنية" القريبة من مدينة جوما بإقليم كيفو الشمالي، والمعروفة بنشاط مجموعات متمردة بها.
واتهمت الكونغولية في البداية متمردين من عرقية الهوتو من رواندا المجاورة بارتكاب الجريمة، إلا أن "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" نفت تورطها في الهجوم.
وتحدث هجمات متكررة تستهدف المدنيين ومنظمات الإغاثة والمسؤولين في شرق الكونغو، حيث تنشط أكثر من 100 جماعة متمردة، تقاتل الكثير منها من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية.

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