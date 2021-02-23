أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان"

Print
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان"

مصراوي Masrawy

04:32 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" الصحراوي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بإشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كًل من "سلوى.ي.س" 47 عامًا، و"حنان.ك.ح" 45 عامًا، و"تهاني.ا.م" 40 عامًا، و"غادة.ن.ع" 25 عامًا، عاملات مُقيمات بالزقازيق وبلبيس وديرب نجم، و"فرح.ع.م" 19 عامًا، طالبة، و"محمد.ع.م" 13 عامًا، طالب، و"عبدالله.ح.ك" مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية