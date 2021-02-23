إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان"

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" الصحراوي بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بإشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كًل من "سلوى.ي.س" 47 عامًا، و"حنان.ك.ح" 45 عامًا، و"تهاني.ا.م" 40 عامًا، و"غادة.ن.ع" 25 عامًا، عاملات مُقيمات بالزقازيق وبلبيس وديرب نجم، و"فرح.ع.م" 19 عامًا، طالبة، و"محمد.ع.م" 13 عامًا، طالب، و"عبدالله.ح.ك" مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.