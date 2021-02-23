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المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد الجيش

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المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد الجيش المجلس الرئاسي الليبي يبحث توحيد الجيش

مصراوي Masrawy

03:41 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

طرابلس - أ ش أ
بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الليبية اليوم الثلاثاء مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من اولويات المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وذكرت بوابة افريقيا الليبية، أنه قد شارك في اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة بقوات الوفاق محمد علي الحداد.

كما شارك في اللقاء، آمرغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة أجويلي وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد فتح الله أبوفاس وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) اللواء أحمد علي أبوشحمه وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار ميلاد النقاصه ،والعميد الفيتوري خليفه أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى ،العميد رضوان الغراري.

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