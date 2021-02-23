الحبس عامين للمتهمين في واقعة "طفلة البيارة" بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح جزئي العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المستشار حازم حسن، 3 أشخاص بالحبس عامين وغرامة 2000 جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة من حضانة بالعاشر من رمضان.

وصدر الحكم بحق كل من "محمود.م.غ" صاحب الحضانة، و"نجلاء.ف.ش" مربية أطفال، و"ليلى.س" مشرفة بالحضانة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محمد عبدالله 42 عامًا، عامل، يتهم فيه المسئولين عن حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية "الأنوار المحمدية" بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء ابنته الطفلة "كنزي" عامين و10 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها، قبل أن تتقدم بطلب استئناف ويخلى سبيلها على ذمة التحقيقات، فيما عثرت أسرة الطفلة على الطفلة في بيارة صرف صحي تحت الإنشاء بجوار مسكن الأسرة.

وأحالت النيابة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال والتسبب في اختفاء الطفلة وخروجها من الحضانة، والتي عاقبت المتهمين بالحبس عامين وغرامة 2000 جنيه لكل منهم.