تأجيل محاكمة 3 مراهقين قتلوا طفلًا لسرقة "توك توك" في الشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة مستأنف ههيا بالشرقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 أطفال استدرجوا سائق توك توك وقتلوه لسرقة دراجته البخارية بقرية "العدوة" في ههيا، لجلسة 28 فبراير الجاري.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل عمره 15 عامًا مجهول الهوية، مصاب بطعنة نافذة بالبطن ومُلقى وسط أرض زراعية بقرية "العدوة" بههيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ههيا" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المجني عليه يُدعى إسلام لطفي، 15 عامًا، مُقيم ببندر ههيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "طارق.م" و"محمد.خ" و"السيد.ح" أعمارهم 16 عامًا.

جرى ضبط المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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