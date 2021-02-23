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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على مدن السويس

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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على مدن السويس بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على مدن السويس

مصراوي Masrawy

03:44 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق المدينة، بشكل متقطع خاصة على الضواحي القريبة من المجرى الملاحي للقناة ومنطقة الكورنيش وطريق بورتوفيق صاحبها نشاط للرياح.

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على المناطق الصحراوية، والطرق الإقليمية شرق السويس ومنطقة جبل عتاقة، فيما دوت أصوات الرعد دون سقوط أمطار.

وقال مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ تسير بشكل منتظم، ولم تتأثر حركة الملاحة بموجة الطقس.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد بالأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي والدفع بسيارات الكسح لسحب تجمعات مياه الأمطار من الضواحي السكنية والشوارع الرئيسية بالمدينة.

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