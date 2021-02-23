بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد سيارات شفط جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لشفط المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب، عبارة عن سيارتين بتكلفة ٦ ملايين جنيه، للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وقال رئيس الشركة، خلال تفقد السيارات الجديدة، إن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.

وأكد الهجان، أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسعى جاهدة لتوفير السبل والإمكانيات التى تؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.