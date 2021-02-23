بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد سيارات شفط جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy
03:40 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لشفط المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب، عبارة عن سيارتين بتكلفة ٦ ملايين جنيه، للمساهمة في الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.
وقال رئيس الشركة، خلال تفقد السيارات الجديدة، إن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالي الصيانة والتشغيل.
وأكد الهجان، أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسعى جاهدة لتوفير السبل والإمكانيات التى تؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياه وصرف، بالتعاون مع جميع الجهات التي من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي.