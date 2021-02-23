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بالصور.. جامعة بورسعيد تستعد لامتحانات الترم الأول

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بالصور.. جامعة بورسعيد تستعد لامتحانات الترم الأول بالصور.. جامعة بورسعيد تستعد لامتحانات الترم الأول

مصراوي Masrawy

03:29 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم، لمناقشة استعدادات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وناقش الاجتماع أخر مستجدات العملية التعليمية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بسير امتحانات الجامعة في ظل قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخيرة.

وبحث مجلس الجامعة الاستعدادات لبدء الامتحانات، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، واطلع المحافظ على الاستعدادات لتنفيذ وإنشاء الجامعة الأهلية بشرق بورسعيد.

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