مركز "937" بصحة الشرقية يتلقى أكثر من 5280 بلاغاً خلال 3 أشهر

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معظمها خاصة بجائحة كورونا

تعامل مركز الاتصال (937) بصحة الشرقية خلال الثلاثة شهور الماضية، مع ٥٢٨٣ بلاغاً اشتملت على ٢٥٨١ بلاغاً خاصاً بجائحة "كورونا"، و٢٧٠٢ بلاغاً تضمنت منشآت قطاع وإدارات تابعة لصحة الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز اتصال الصحة (937) يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث أنه صوت المستفيد، ويعمل لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، إذ يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين.

كما يقوم المركز، بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول عاجلة خلال ٧٢ ساعة كحد أقصى؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير خدمات المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.