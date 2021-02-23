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شمال سيناء- أشرفسويلم:

أعلن المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، في بيان اليوم الثلاثاء، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة بئر العبد بتكلفة 375 مليون جنيه.

وأوضح عبد الفتاح، أن المرحلة الأولى لإمداد قرى بئر العبد بالمياه تشمل قرى (30 يونيو، قاطية، اقطية، المريح، والجناين)، لافتًا إلى أن المشروع يشمل خزانًا أرضيًا سعة 4 آلاف متر مكعب من المياه، وخطًا ناقلًا للمياه إلى تلك القرى وتغذيتها من خط 700 ملليمتر، وتضاف في المرحلة الثانية 6 قرى لتغذيتها بالمياه، علاوة على البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدن "الشيخ زويد والحسنة ونخل".

وأضاف أنه يجري الانتهاء من باقي قطاعات الشبكة الجديدة متمثلة في مناطق "الخزان العالي، الصفا، الريسة، ضاحية السلام، العبور، الرائد العربي، أبو صقل، ودريم لاند"، لتوفير المياه النقية لأهالي مدينة العريش.

وأشار عبدالفتاح، إلى وجود 4 محطات تحلية للمياه جرى افتتاحها في أكتوبر الماضي وتعمل حاليًا، بالإضافة إلى كمية المياه الواردة من محطة مرشحة القنطرة شرق عبر خط مياه الألف ملليمتر، مؤكدًا استمرار ضخ المياه من محطة القنطرة مع محطات التحلية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة التحلية العملاقة الجاري إقامتها غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في النهاية.