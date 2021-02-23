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126 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

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126 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف 126 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

مصراوي Masrawy

02:50 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها في مخالفات البناء ارتفع إلى 126ألف و409 طلبات.

وأشار إلى أن الوحدات مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى 31 مارس المقبل، في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقي الطلبات 3 أشهر طبقًا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يدفع المتقدم للتصالح 35% من قيمة التصالح، وتصل إلى 40% إذا جرى السداد خلال مارس المقبل.

ووجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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