مياه الأمطار تعرقل حركة ساحة الحاويات بميناء دمياط- صور

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دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت ساحة الحاويات بميناء دمياط تجمع كميات من المياه بسبب سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى عرقلة حركة سيارات البضائع، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الهيئة عمليات الكسح.

وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، تحسنًا نسبيا في الأحوال الجوية، بعد إغلاق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد خلال الساعات الأخيرة، بسبب الرياح السريعة، تزامنًا مع ارتفاع مستوى الأمواج في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، وكذا استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للثلوج بمناطق الشهابية، والشرباصي وميدان سرور وأحياء مدينة دمياط الجديدة.