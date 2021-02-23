بالصور.. الثلوج تغطي الشوارع في شمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

ضرب محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسٌ سىء وسط هطول أمطار غزيرة بجميع المدن، وتساقطت الثلوج لأول مرة هذا الشتاء، بمدخل المحافظة، مصحوبة برياح باردة شديدة أدت إلى اختفاء المارة من الشوارع، فيما انتشرت برك المياه بعدد من الشوارع.

ورفعت محافظة شمال سيناء حالة الاستعداد، على مستوى مجالس المدن التي دفعت بسيارات شفط وكسح للمياه إلى الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد المحافظ الأهالي بالابتعاد عن أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات الكبيرة والأشجار.