بالصور.. وزير القوى العاملة يُسلم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، 25 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ضمن 9 آلاف و819 وثيقة مقدمة من مديرية القوى العاملة بالشرقية، في احتفالية نظمتها المديرية بقصر ثقافة الزقازيق.

وتغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالعمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص؛ مشيرًا إلى أنه منذ يوليو الماضي وحتى نهاية شهر يناير، قدمت مديرية القوى العاملة بالشرقية 15 مليون جنيه لتوفير رعاية صحية واجتماعية لـ 28559 عامل غير منتظم بنطاق المحافظة.

وأوضح الوزير، أن الهدف من استصدار وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة هو التأمين على حياة العامل وأسرته وحمايتهم من المخاطر والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي.