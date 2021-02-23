إغلاق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية، اليوم الثلاثاء، حملة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية، بشارع عبدالواحد مسامير، وشارع 20 وشارع السعودي وخلف المحافظة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بشأن الحد من التجمعات والتزاحم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.