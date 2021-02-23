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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على الفيوم

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بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على الفيوم بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على الفيوم

مصراوي Masrawy

02:22 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

الفيوم- حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة على بعض مدن وقرى المحافظة ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه وتحولت أغلب شوارع القرى إلى برك وواجه المواطنين صعوبة في التحرك.

وتسببت الأمطار في انسحاب البائعين من سوق الثلاثاء الذي يقام في مدينة الفيوم وبعض المدن الأخرى، وأعلنت أجهزة المرور حالة الطوارئ على الطرق السريعة.

فى حين شهدت القرى الواقعة على ساحل بحيرة قارون تساقط أمطار غزيرة وهو ما منع المواطنين من الخروج.

وقال المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأثير الأمطار على المنازل القديمة، واستعداد الصرف الصحي لشفط مياه الأمطار.

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