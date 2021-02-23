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بالصور.. رياح متوسطة وسقوط أمطار على بورسعيد

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بالصور.. رياح متوسطة وسقوط أمطار على بورسعيد بالصور.. رياح متوسطة وسقوط أمطار على بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على أحياء المدينة الساحلية، يصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة ورياح متوسطة وارتفاع بأمواج البحر.

ورفعت الأجهزة التنفيذية وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد حالة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة أي تداعيات لسقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم طبقًا لمواعيده المحددة المرتبطة بحركة عبور السفن بالقناة.

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