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وزيرة الصحة: 40 مركزًا للحصول على لقاح كورونا.. وهذه أولوياتنا

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وزيرة الصحة: 40 مركزًا للحصول على لقاح كورونا.. وهذه أولوياتنا وزيرة الصحة: 40 مركزًا للحصول على لقاح كورونا.. وهذه أولوياتنا

مصراوي Masrawy

02:15 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، إن هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بالنسبة للمواطنين، بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأولوية للفئات من سن 40 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفتت إلى تخصيص 40 مركزا في 27 محافظة لتلقي اللقاحات وسيتم زيادة الوحدات والمراكز تدريجيًا.

وأشارت إلى أنه بعد التسجيل، سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح، كما أنه يمكن التوجه لأقرب مستشفى للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى تسهيلًا على المواطنين الذين لا يستطيعوا التسجيل بأنفسهم عبر الموقع.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة.

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