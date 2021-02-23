رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع دمياط- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة والتعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنجم عنها.

وأكدت المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بالدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، لتنفيذ أعمال شفط تجمعات المياه التي نتجت عن سقوط الأمطار الغزيرة والتواجد الميداني المستمر لمتابعة هذه الأعمال لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

ونوهت إلى أنه يجري متابعة الموقف أولًا بأول، من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.