أعمدة خشبية وكسر بالقاع.. ماذا حدث في غرق مركب الإسكندرية؟- صور

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

انتقل فريق من نيابة العامرية ثان تحت إشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، لمعاينة موقع المركب الغارق ببحيرة مريوط، والذي تسبب في مصرع 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة 6 آخرين.

وتبين من معاينة النيابة، أن الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة "غرزات" خشبية لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحة ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية.

وبفحص المركب الغارق تبين أنه أكبر حجمًا من "الفلوكة"، ومصنوع من الخشب و"الفايبر"، وبه كسر بالطول أسفل القاع وأخر بالجنب.

ووفقًا لتحريات المباحث، تبين أن كافة الضحايا من أسرة وحداة، وكانوا في رحلة ترفيهية إلى إحدى الجزر ببحيرة مريوط، وتسبب استقلالهم المركب دفعة واحدة في غرقها.

ووجد فريق النيابة العامة صعوبات في سؤال مصابي الحادث، إذ تبين أن حالتهم النفسية سيئة، ولا يستطيعون التحدث، وبينهم صاحب المركب.

وبعرض التحقيقات على المحامي العام أمر باستدعاء المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وندب الطب الشرعي، لتوقيع الكشف على المتوفين، وتكثيف أعمال البحث عن المفقودين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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