جامعة بنها تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من الكليات لمتابعة آخر استعدادات أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واطمأن "الجيزاوي"، خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات وخيام الإمتحانات واعمال التعقيم، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه جرى وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول ولجان الامتحانات والمراقبين ورفع حالة الطوارئ بالإدارات الطبية، وتواجد الأطباء والتمريض لمواجهة أى حالات طارئة.

وأشار "الجيزاوي" إلى أنه جرى تشكيل لجان بالتنسيق مع وحدة إدارة الأزمات بالجامعة للمرور على الكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان، ومراجعة كافة طفايات الحريق، والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.